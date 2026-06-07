خفر السواحل التايوانيون يعلنون إرسال سفن ردا على "عملية خاصة" صينية



أعلن خفر السواحل التايوانيون الأحد أنهم أرسلوا سفنا "للردّ بالشكل المناسب" على عملية صينية في المياه الواقعة شرق الجزيرة الديموقراطية، معتبرين أنها "تنتهك القانون الدولي".



يأتي هذا الإعلان بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية السبت أن "عملية إنفاذ القانون" جاءت ردا على محادثات بين اليابان والفيليبين لترسيم الحدود في المياه المتنازع عليها.



وصفت الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، المحادثات بأنها "غير قانونية"، مؤكدة سيطرتها الحصرية على المياه.



وأوضح خفر السواحل التايوانيون في بيان أنه تمت مراقبة السفن الصينية "طوال العملية"، وأن تايوان "أرسلت السفن اللازمة للردّ بالشكل المناسب".



وقالت تايوان إنها رصدت أربع سفن تابعة للحكومة الصينية تغادر ميناء شيامن، وقد أبحرت خارج المياه التايوانية المحظورة جنوب غرب الجزيرة.



وأرسل خفر السواحل التايوانيون أكثر من خمس سفن "للمساعدة في عمليات المراقبة".



أفاد بيان بأن السفن الصينية كان من المتوقع وصولها إلى "المياه المعنية" الأحد، مضيفا أن "الصين لا تتمتع بأي حقوق سيادية في المياه الواقعة شرق تايوان".

