مليون ومئتا ألف شخص يشاركون في قداس البابا لاوون الرابع عشر في مدريد

تجمّع أكثر من 1,2 مليون شخص صباح الأحد في شوارع وسط مدريد لحضور قداس يترأسه البابا لاوون الرابع عشر في اليوم الثاني من زيارته لإسبانيا، وفق ما أعلن المنظمون.



ويحضر القداس الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا اللذان استقبلا البابا السبت لدى وصوله إلى العاصمة الإسبانية، في ساحة سيبيلس الشهيرة حيث يتجمع عادة مشجعو ريال مدريد للاحتفال بألقاب النادي.