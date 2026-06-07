الولايات المتحدة تسقط مسيّرتين إيرانيتين مع دخول الحرب يومها المئة

أعلن الجيش الأميركي الأحد إسقاط مسيّرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما لا يلوح في الأفق أي حل مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها المئة.



وفي ظل تصاعد التوترات وتبادل النيران بين الولايات المتحدة وإيران وإطلاق الأخيرة صواريخ ومسيّرات على دول خليجية في الأيام الماضية، سلّم وزير داخلية باكستان محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين في هذه الحرب، المسؤولين في طهران رسالة من إسلام آباد الى القيادة الإيرانية.



وكتبت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على إكس "في وقت سابق من اليوم، أسقطت القوات الأميركية في الشرق الأوسط مسيّرتين إيرانيتين أحاديتي الاستخدام كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز".



وأضافت "تبقى القوات الأميركية في حالة تأهب واستعداد لمواصلة الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني".



ويضاف إطلاق النار هذا الى سلسلة حوادث شهدتها الأيام الماضية.



وكانت سنتكوم أعلنت الجمعة أنها أسقطت أربع مسيّرات إيرانية أُطلقت باتجاه المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة والشحن البحري، ثم ضربت مواقع رادار إيرانية للمراقبة الساحلية.



وردا على ذلك، أعلنت إيران أنها أطلقت صواريخ على منشآت عسكرية في الكويت والبحرين، حليفتي الولايات المتحدة. وقال الجيش الأميركي من جهته إنه أسقط ستة صواريخ بالستية، بينما أخطأ صاروخ سابع هدفه.