بعد الضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت... قاليباف: مصالح واشنطن وإسرائيل في المنطقة "أهداف مشروعة"

اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة باتت "أهدافا مشروعة"، بعد الغارة التي نفذتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت.ولفت قاليباف على منصة إكس، الى أن الولايات المتحدة وإسرائيل "لا تحترمان وقف إطلاق النار، ولا تؤمنان بالحوار، ومن خلال الحصار البحري (على إيران) وانتهاك الاتفاقات بشأن لبنان، أظهرتا أنهما لا تفهمان الا لغة القوة".وقال: "الحصار البحري المفروض على إيران، والضوء الأخضر الذي أعطته اليوم الولايات المتحدة للنظام الصهيوني (لمهاجمة الضاحية)، يجعل من قواعد ومواقع الولايات المتحدة والنظام (الإسرائيلي) في المنطقة، أهدافا مشروعة. قواتنا المسلحة، كما أبدا، جاهزة".