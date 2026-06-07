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المكسيك ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى كوبا
أخبار دولية
2026-06-07 | 12:11
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المكسيك ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى كوبا
أرسلت المكسيك شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى كوبا التي تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، بعد أربعة أشهر من فرض واشنطن حصارا نفطيا عليها.
وهذه سادس شحنة من المساعدات الإنسانية التي تُرسلها المكسيك إلى الجزيرة الشيوعية منذ شباط. ودخلت سفينة الشحن "ايجن كاترا" ميناء هافانا صباحا.
وتفرض الولايات المتحدة منذ أواخر كانون الثاني حصارا نفطيا على كوبا الواقعة على بُعد 150 كيلومترا من سواحل فلوريدا، مُعللة ذلك بـ"تهديد استثنائي" تشكله الجزيرة للأمن القومي الأميركي.
ومُذاك، لم يُسمح إلا لناقلة نفط روسية واحدة بالرسو.
وحذّر ممثل الأمم المتحدة في الجزيرة الخميس من تداعيات كارثية لاستمرار حالة الطوارئ مع بدء موسم الأعاصير في منطقة البحر الكاريبي.
أخبار دولية
المكسيك
المساعدات الإنسانية
كوبا
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