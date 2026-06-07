القوات المسلحة الإيرانية: إسرائيل "تخطّت كل الخطوط الحمر" بضربها الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلنت قيادة القوات المسلحة الإيرانية أن إسرائيل "تخطّت كل الخطوط الحمر" بضربها الضاحية الجنوبية لبيروت، مشدّدة على وجوب وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.



وقال قائد مقر خاتم الأنبياء، غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، علي عبد الله علي آبادي: "يجب على الجيش الصهيوني وقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وفي حال توسيع هجماته أو الرد على الإجراء الإيراني فإنه سيواجه ضربات أكثر سحقا وتدميرا".