الحرس الثوري الإيراني: القصف الصاروخي على إسرائيل بمثابة "تحذير"

أعلنت إيران أن ضرباتها الصاروخية على إسرائيل كانت بمثابة "تحذير" ردا على قصفها ضاحية بيروت الجنوبية، محذرة من أن أي هجوم آخر سيقابل بـ"رد أقوى".



وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان: "عملية الليلة بمثابة تحذير. إذا تكررت مثل هذه الاعتداءات، فسيكون الرد أوسع نطاقا وسيستهدف كل الأهداف الأميركو-صهيونية في المنطقة".

