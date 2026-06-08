عبدالله النعمي للـLBCI: إذا استمرت إسرائيل باستهداف بيروت فإن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها وستستمر بفرض حظر على الملاحة الإسرائيلية

أوضح عضو المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن عبدالله النعمي أن القوات اليمنية المسلحة لم تقفل مضيق باب المندب بل أعلنت حظرها مرور السفن الإسرائيلية حصراً، التي ستكون أهدافاً عسكرية للحوثيين، وليس حركة الملاحة الدولية.



وأكد النعمي للـLBCI، أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على المرور في المنطقة، ولم يصدر عنها حتى الآن ما يستدعي اتخاذ إجراءات ضدها في هذا الملف.



وأشار الى أن الحظر البحري المفروض على إسرائيل لا يقتصر على باب المندب، بل يشمل البحر الأحمر وخليج عدن.



وقال: "عمليات حظر السفن الإسرائيلية كانت مفروضة في فترة الحرب وقد رفع الحظر مع سريان الهدنة، لكن هذه الخطوة أدت إلى إغلاق ميناء إيلات بشكل كامل وألحقت خسائر اقتصادية كبيرة بإسرائيل".



وأعلن أن لدى اليمن أوراق تصعيد إضافية لم تُستخدم بعد، وسيجري استخدامها تدريجياً وفق مستوى التصعيد الإسرائيلي.



وقال النعمي: "إذا استمرت إسرائيل في استهداف بيروت والشعب اللبناني، فإن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها وستستمر في فرض حظر على الملاحة الإسرائيلية حتى لو توقفت العمليات الإيرانية".