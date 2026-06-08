الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عبدالله النعمي للـLBCI: إذا استمرت إسرائيل باستهداف بيروت فإن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها وستستمر بفرض حظر على الملاحة الإسرائيلية

أخبار دولية
2026-06-08 | 10:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عبدالله النعمي للـLBCI: إذا استمرت إسرائيل باستهداف بيروت فإن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها وستستمر بفرض حظر على الملاحة الإسرائيلية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عبدالله النعمي للـLBCI: إذا استمرت إسرائيل باستهداف بيروت فإن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها وستستمر بفرض حظر على الملاحة الإسرائيلية

أوضح عضو المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن عبدالله النعمي أن القوات اليمنية المسلحة لم تقفل مضيق باب المندب بل أعلنت حظرها مرور السفن الإسرائيلية حصراً، التي ستكون أهدافاً عسكرية للحوثيين، وليس حركة الملاحة الدولية.

وأكد النعمي للـLBCI، أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على المرور في المنطقة، ولم يصدر عنها حتى الآن ما يستدعي اتخاذ إجراءات ضدها في هذا الملف.

وأشار الى أن الحظر البحري المفروض على إسرائيل لا يقتصر على باب المندب، بل يشمل البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال: "عمليات حظر السفن الإسرائيلية كانت مفروضة في فترة الحرب وقد رفع الحظر مع سريان الهدنة، لكن هذه الخطوة أدت إلى إغلاق ميناء إيلات بشكل كامل وألحقت خسائر اقتصادية كبيرة بإسرائيل".

وأعلن أن لدى اليمن أوراق تصعيد إضافية لم تُستخدم بعد، وسيجري استخدامها تدريجياً وفق مستوى التصعيد الإسرائيلي.

وقال النعمي: "إذا استمرت إسرائيل في استهداف بيروت والشعب اللبناني، فإن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها وستستمر في فرض حظر على الملاحة الإسرائيلية حتى لو توقفت العمليات الإيرانية".

أخبار دولية

النعمي

للـLBCI:

استمرت

إسرائيل

باستهداف

بيروت

القوات

المسلحة

اليمنية

ستواصل

عملياتها

وستستمر

الملاحة

الإسرائيلية

LBCI التالي
البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع نتنياهو
باكستان: الهدف النهائي لمحادثات أميركا وإيران على وشك التحقق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:15

القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ: صواريخ على أهداف حساسة لإسرائيل وحظر الملاحةِ البحريةِ عليها في البحرِ الأحمرِ

LBCI
أخبار دولية
2026-04-05

القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذها “العمليةَ العسكريةَ الخامسةَ"

LBCI
أخبار دولية
2026-04-15

القوات المسلحة الإيرانية تهدد بعرقلة الصادرات عبر البحر الأحمر إذا استمر الحصار الأميركي

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-15

القيادة العسكرية الموحدة العليا في إيران: القوات المسلحة ستتحرك لمنع استمرار تدفق التجارة في البحر الأحمر إذا استمر الحصار المفروض على السفن الإيرانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:42

ترامب حذر نتنياهو من العودة للحرب مع إيران

LBCI
أخبار دولية
16:10

مركز كينيدي يزيل اسم ترامب عن موقعه الإلكتروني

LBCI
أخبار دولية
16:06

زلزال قوي يهز منطقة قبالة سواحل كوبا

LBCI
أخبار دولية
15:51

البابا لاون يعد بـ"المزيد من الجهود" لمكافحة التعديات الجنسية في الكنيسة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-02-28

مسؤول إيراني لرويترز: طهران تستعد للرد وسيكون ساحقا

LBCI
آخر الأخبار
17:29

وكالة إرنا عن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: نتبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة عبر باكستان للتوصل إلى نص نهائي

LBCI
منوعات
2026-05-31

كنز مخبأ في هاتفك القديم... ثروة من الذهب قد ترميها من دون أن تدري

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-14

حماس تدعو إيران لعدم استهداف "دول الجوار"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

كفرجرة ودعت الرائد الشهيد…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الحوثيون يدخلون ... فهل فُتحت ورقة باب المندب؟

LBCI
أخبار لبنان
13:39

الرئيس عون لـCNN: الوقت حان لتغليب قوة المنطق على منطق القوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

تصعيد إسرائيلي–إيراني: اتصالات ترامب–نتنياهو تفتح باب تهدئة محدود… واستمرار العمليات جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

لبنان ساحة المعادلات الإقليمية والرسائل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

رسائل إيرانية بشأن لبنان: الضاحية وصور والنبطية خطوط حمراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

هل يمهّد الضغط الأميركي لوقف شامل للنار في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

السفير الأميركي يبلغ بيروت: وقف إطلاق النار شامل ومشروط بانسحاب مسلحي حزب الله جنوب الليطاني

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 08-06-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:50

فقدت وعيها في الأشرفية ونقلت إلى مستشفى أوتيل ديو... وقوى الأمن تعمّم أوصافها

LBCI
أخبار لبنان
10:59

رئاسة مجلس الوزراء: هذا الفيديو مُزيّف ولا يمتّ إلى الواقع بصلة

LBCI
اسرار
00:16

أسرار الصحف المحلية ٨-٦-٢٠٢٦

LBCI
أخبار لبنان
04:56

السفير الأميركيّ ميشال عيسى بعد لقائه الرئيس عون: الولايات المتحدة تولي الملف اللبنانيّ أهمية كبرى والرئيس ترامب يتحدث دائمًا عن لبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:37

كرامي أوضحت أسباب عدم حضورها اجتماع لجنة التربية لعرض خطة تأمين مراكز الامتحانات: كنت موجودة في السعودية ولم يسمح لممثلي الوزارة بالحضور

LBCI
أخبار لبنان
07:35

قماطي لفرانس برس: لا يوجد تواصل مباشر مع ترامب

LBCI
خبر عاجل
23:45

وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيليّ: سلاح الجو شن غارات على أهداف عسكرية في وسط إيران وغربها شملت أنظمة دفاع جويّ وأسلحة

LBCI
خبر عاجل
11:26

أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان زقوق المفدي: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More