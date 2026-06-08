البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع نتنياهو

تواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما أكد مسؤول في البيت الأبيض، عقب تبادل إيران وإسرائيل الضربات للمرة الأولى منذ إعلان الهدنة في نيسان.



وأتى ذلك في يوم حث الرئيس الأميركي عبر منصات التواصل الاجتماعي، البلدين على وقف إطلاق النار "فورا".