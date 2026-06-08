البابا لاون يعد بـ"المزيد من الجهود" لمكافحة التعديات الجنسية في الكنيسة

وعد البابا لاون الرابع عشر في اليوم الثالث من زيارته لإسبانيا، ببذل "المزيد من الجهود" وتأمين "استجابة أكثر فاعلية" للاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة.



وأدلى البابا بهذه التصريحات بعد لقائه في مدريد ستة من ضحايا هذه الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال دين.



فبعد الاستماع لنحو ساعة لهؤلاء الضحايا، أكد لهم البابا التزامه "بأن تصبح المقترحات" التي قدمها المشاركون في الاجتماع "الأساس للمزيد من الجهود، وأن تكون الكنيسة حقا مكانا آمنا ... تجد فيه الجراح العزاء والشفاء"، بحسب الفاتيكان.



وكان البابا طالب الاثنين متوجها إلى الأساقفة الإسبان بـ"الحقيقة والعدالة والتعويض" وبمزيد من "الوقاية" حيال هذه "الآفة".



ويُقدّر عدد القاصرين الذين تعرضوا لمثل هذه الاعتداءات في إسبانيا منذ العام 1940 بنحو 200 ألف قاصر، بحسب تقرير صادر عام 2023 عن ديوان المظالم الوطني الإسباني.