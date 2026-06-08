زلزال قوي يهز منطقة قبالة سواحل كوبا

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) إن زلزالا قوته ست درجات هز منطقة قبالة سواحل كوبا.وأفاد المركز بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار.