إسرائيل تعلن اعتراض "هدف جوي مشبوه أطلق من اليمن"

أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء أنه اعترض هدفا جويا أطلق من اليمن لكن من دون وقوع إصابات.وأوضح الجيش الإسرائيلي: "تم اعتراض هدف جوي مشبوه أطلق من اليمن. انتهى الحادث. لم ترد أنباء عن وقوع إصابات"، مشيرا إلى أنه وقع في منطقة إيلات.