وسائل إعلام إيرانية: زلزال بقوة 5 درجات ضرب جنوب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن زلزالا قوته خمس درجات ضرب منطقة تابعة لإقليم هرمزجان بجنوب إيران في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.



وذكرت أن مركز الزلزال على عمق 22 كيلومترا.