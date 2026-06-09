مسؤول: روسيا وروسيا البيضاء مستعدتان لاستخدام كل الوسائل بما فيها النووية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين أن روسيا وروسيا البيضاء على استعداد دائم لاستخدام كل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الأسلحة النووية، لضمان الأمن.



وأضاف في تصريحات لصحيفة إزفستيا نشرت يوم الثلاثاء أن روسيا لها وجود عسكري في روسيا البيضاء وأن البلدين يجريان بانتظام متابعات مشتركة لفحص مدى الجاهزية.



وتابع: "نظل في حالة استعداد باستمرار لتوظيف جميع الوسائل، بما في ذلك الوسائل النووية، لضمان الأمن في الدولة الاتحادية"، في إشارة إلى التحالف السياسي والأمني والاقتصادي بين روسيا وروسيا البيضاء.