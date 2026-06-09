ترامب: الطياران بخير بعد سقوط هليكوبتر أباتشي عسكرية قرب مضيق هرمز

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت مبكر اليوم الثلاثاء أن طيارين كانا على طائرة هليكوبتر أباتشي تابعة للجيش الأميركي سقطت قرب مضيق هرمز "بخير".وقال في تعليق أدلى به على مدرج مطار جون إف. كينيدي الدولي قبل عودته إلى واشنطن العاصمة "لم يُصب أحد بأذى".وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستصدر تقريرا في وقت لاحق من اليوم.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، نقلا عن شخصين مطلعين على الواقعة أن طائرة هليكوبتر أباتشي حربية تابعة للجيش الأمريكي سقطت قرب مضيق هرمز أمس، وجرى إنقاذ طاقمها المكون من فردين.