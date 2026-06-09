ترامب: إيران أسقطت المروحية الأميركية في مضيق هرمز ويتوجب علينا الرد

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران هي التي أسقطت مروحية أباتشي أميركية في مضيق هرمز في اليوم السابق، وإنه يتوجب على الولايات المتحدة الرد على ذلك.



وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، "لقد أبلغت للتو من قبل جيشنا العظيم أن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى طائراتنا المروحية المتطورة من طراز أباتشي أثناء دورية فوق مضيق هرمز".

وأضاف: "كان يقودها طياران، وهما بسلام وغير مصابين. رغم ذلك، يتوجب على الولايات المتحدة، من باب الضرورة، الرد على هذا الهجوم".

وكان ترامب تطرق فجر الثلاثاء الى هذه المسألة، مؤكدا أن الطيارين لم يصابا بأذى، بعدما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة، تأكيدها سقوط المروحية، من دون أن تتضح أسباب ذلك.