قادة دول اسكندينافيا والبلطيق يدعمون انضمام اوكرانيا الى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي

أعرب رؤساء حكومات ثماني دول من اسكندينافيا والبلطيق الثلاثاء عن دعمهم لجهود ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، وذلك في بيان مشترك صدر عقب قمة إقليمية في تالين.



وجاء في البيان "ندعم أوكرانيا في مسيرتها الحتمية نحو الاندماج الكامل في أوروبا الأطلسية، بما في ذلك انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي".

كما دعا المشاركون في الاجتماع الذي استضافته العاصمة الإستونية بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى فتح كل ملفات المفاوضات الرامية لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "من دون تأخير" في شهري "حزيران وتموز 2026"، مشددين على أن ذلك يجب أن يحصل "في أسرع وقت ممكن".