الولايات المتحدة تقول إنها تهاجم إيران ردا على إسقاط المروحية

نفذت القوات الأميركية ضربات على إيران، ردا على إسقاط الجمهورية الإسلامية مروحية أميركية من طراز أباتشي الإثنين، بحسب ما أفادت القيادة المركزية.



وقالت سنتكوم، في منشور على منصة ”إكس“، إنّ القوات الأميركية بدأت "شن ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران في الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، وذلك بتوجيه من القائد العام، ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي يوم أمس". وأضافت "تُعد هذه المهمة ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهم إيران في وقت سابق الثلاثاء، بأنّها أسقطت المروحية الأميركية في مضيق هرمز في اليوم السابق، مؤكدا أنّ الولايات المتحدة سترد على ذلك.