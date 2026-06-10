حزب الليكود: نتنياهو سيخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في إسرائيل

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خوض الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقع أن تجرى في أيلول، بحسب ما أعلن حزبه الليكود اليميني.



وقال الحزب، عبر منصة "تلغرام"، "سيخوض رئيس الوزراء نتانياهو الانتخابات المقبلة، وإن شاء الله سيفوز بها".



ونتانياهو البالغ 76 عاما، أمضى أطول فترة في رئاسة الوزراء في تاريخ الدولة العبرية منذ إقامتها سنة 1948. وهو يرئس الحكومة الحالية منذ 2022.