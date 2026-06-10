إردوغان: مشاركة ترامب في قمة الأطلسي المقبلة في أنقرة مهمة لاستقرار الحلف

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن مشاركة نظيره الأميركي دونالد ترامب في قمة حلف شمال الأطلسي التي تستضيفها أنقرة الشهر المقبل، مهمة لاستقرار التحالف العسكري.



وقال إردوغان لنواب من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إن "الاعلان عن حضور الرئيس الأميركي ترامب القمة شخصيا هو خطوة مهمة لاستقرار الحلف".