هيئة بحرية: حريق في ناقلة قبالة عُمان وفقدان فردين من الطاقم

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن اثنين من أفراد طاقم ناقلة نفط صارا في عداد المفقودين بعد اندلاع حريق في غرفة محركات الناقلة على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرقي ميناء صحار العماني.



وأفادت الهيئة بأن شخصا واحدا أصيب، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تشر الهيئة إلى سبب الحريق.