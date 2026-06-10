ترامب: إيران استغرقت "وقتا طويلا جدا" في المفاوضات وسيتعين عليها "دفع الثمن"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران استغرقت وقتا طويلا في التفاوض على اتفاق بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ويتعين عليها الآن "دفع الثمن".وكتب ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، "لقد مات مُستبد الشرق الأوسط! لقد تأخروا كثيرا في التفاوض على اتفاق كان سيصب في مصلحتهم، والآن عليهم دفع الثمن!"واعتبر أن "الجيش الإيراني في حالة فوضى عارمة. معظمه، كالبحرية والقوات الجوية، لم يعد له وجود... لقد هُزموا هزيمة نكراء".