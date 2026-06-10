فوكس نيوز نقلا عن ترامب: طهران تتأخر كثيرا في إبرام اتفاق

نقلت قناة فوكس نيوز عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله في مقابلة عبر الهاتف إن من المحتمل أن يأمر بشن ضربات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية لأن طهران تستغرق وقتا طويلا جدا للتوصل إلى اتفاق.