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مجلس محافظي الوكالة الذرية يتبنى قرارا يدعو إيران لتقديم معلومات بشأن النووي

أخبار دولية
2026-06-10 | 11:09
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مجلس محافظي الوكالة الذرية يتبنى قرارا يدعو إيران لتقديم معلومات بشأن النووي
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مجلس محافظي الوكالة الذرية يتبنى قرارا يدعو إيران لتقديم معلومات بشأن النووي

تبنى مجلس محافظي الوكالة الذرية في فيينا قرارا يدعو إيران لتقديم كافة المعلومات بشأن "مخزونها من المواد النووية" وتصميم منشآتها.

ويُلزم القرار طهران بمنح الوكالة التابعة للأمم المتحدة "كل ما يلزم من صلاحيات" للتحقق مما تقوله على الأرض، وذلك وفقا للنص الذي قدمته فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، واطلعت عليه وكالة فرانس برس.

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