وزير الدفاع الأميركي يحذر كوبا من الحصول على أسلحة تهدد الولايات المتحدة

زار وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية الأربعاء، محذرا الحكومة الكوبية من الحصول على أسلحة قد تهدد الولايات المتحدة.



وقال هيغسيث في كلمة ألقاها أمام القوات الأميركية في القاعدة "من غير الحكيم أن تحاول حكومة كوبا شراء أو الحصول على أنواع من الأسلحة يمكن أن تصل إلى هذه القاعدة أو إلى الأراضي الأميركية".