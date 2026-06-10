الجيش الفرنسي يعلن مقتل جندي في إطلاق نار "عرضي" في لبنان

أعلن رئيس أركان الجيش الفرنسي في الأربعاء وفاة جندي فرنسي كان متمركزا في لبنان إثر إصابته بطلقة "عرضية" أثناء التدريبات.



وأضاف رئيس الأركان في منشور على منصة إكس أن الجندي فلوريان جيليه، البالغ 21 عاما، كان متمركزا في جنوب لبنان "ضمن مهمة شراكة عملياتية لدعم القوات المسلحة اللبنانية".



وذكرت وزيرة الدفاع كاثرين فوتران أنه كان عنصرا في فوج مشاة البحرية الثامن المظلي.



واورد بيان لوزارة الدفاع أنه وصل الى لبنان في الأول من حزيران مضيفا "رغم سرعة الاهتمام به، قضى متأثرا بإصابته".