ترامب يأمر بخفض عدد الموظفين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إنه أعطى توجيهات لمرشّحه المثير للجدل لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، بخفض عدد موظفي وكالته عند توليه مهامه بالوكالة في حزيران الجاري.



وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال أنه أبلغ بيل بولتي الذي سيباشر عمله مديرا للاستخبارات الوطنية في 19 حزيران، "بالمضي قدما على الفور في التقليص اللازم لحجم المكتب، مع إعادة موظفين إلى وكالاتهم الأصلية".



وأثار تعيين بولتي، المقرّب من ترامب والذي لا يملك أي خبرة في مجال الاستخبارات، غضب مشرّعين.



وأُنشئت وكالة مكتب مدير الاستخبارات الوطنية لتنسيق أنشطة مختلف أجهزة الاستخبارات الأميركية.