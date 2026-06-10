مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن.

وخلال اجتماع عقده في مدينة المنامة، عد المجلس ذلك عدوانا سافرا على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.