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وزير الطاقة الأميركي: ليس لدي علم باستيلاء أميركا على نفط إيراني
أخبار دولية
2026-06-10 | 13:33
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وزير الطاقة الأميركي: ليس لدي علم باستيلاء أميركا على نفط إيراني
أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أمام جلسة استماع في الكونغرس انه لا يعلم إن كانت الولايات المتحدة قد استولت على ملايين البراميل من النفط من إيران، وذلك بعدما صرّح الرئيس دونالد ترامب للصحفيين بأنها فعلت ذلك.
وكان رايت قد ذكر في وقت سابق من الجلسة أن الجيش الأميركي ساعد في إخراج بعض النفط من مضيق هرمز.
وقال رايت أمس الثلاثاء إن حركة النفط عبر المضيق قد ارتفعت "بشكل ملحوظ" خلال الأسبوع الماضي.
أخبار دولية
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