ترامب: مرور أكثر من 100 مليون برميل نفط من مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان أكثر من 100 مليون برميل من النفط الخام نُقلت عبر مضيق هرمز في إطار ما وصفها بأنها مهمة أميركية سرية لدعم ناقلات النفط.



وذكر في منشور على منصة تروث سوشال: "عبرت أكثر من 200 سفينة تجارية المضيق بأمان".

