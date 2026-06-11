إعلام إيراني: استهداف سفينتين "مخالفتين" حاولتا عبور مضيق هرمز

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن البحرية التابعة للحرس الثوري، أن سفينتين "مخالفتين" تعرضتا للاستهداف خلال محاولة عبور مضيق هرمز.وجاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من إعلان إيران إغلاق المضيق الاستراتيجي عقب هجمات أميركية على مناطق في جنوب الجمهورية الإسلامية.