ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز يوم الأربعاء أنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين طلبوا منه وقف الضربات على بلادهم، وذلك وفقا لمراسل الشبكة.



لكن وسائل إعلام رسمية نقلت عن مسؤول كبير إيراني قوله إن المسؤولين في بلاده لم يجروا اتصالا مع ترامب.



وقال المسؤول لوسائل الإعلام إن "ادعاء ترامب الكاذب" بشأن تحدثه إلى مسؤولين إيرانيين هو "غطاء لتجنب الحرب ضد إيران".