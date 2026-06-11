الرئيس السوري يتلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة منتصف حزيران

تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة لزيارة الولايات المتحدّة في 14 حزيران وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس، وذلك بعد أشهر من زيارته الأولى إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وتأتي هذه الدعوة في وقت ألمح فيه ترامب أخيرا إلى إمكان الطلب من سوريا التدخل ضد حزب الله في لبنان.



وقال المصدر الدبلوماسي، طالبا عدم كشف هويته إن "الرئيس الشرع تلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة في 14 حزيران"، بدون أن يؤكد ما إن كان سيسافر إلى الولايات المتحدة أم لا.



وتتزامن هذه الدعوة مع عيد الميلاد الثمانين لدونالد ترامب الذي يعتزم تنظيم مباريات للفنون القتالية المختلطة في البيت الأبيض لهذه المناسبة.



وستكون هذه الزيارة إن حصلت، الثانية للشرع إلى الولايات المتحدة منذ وصوله إلى السلطة في كانون الأول 2024، بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد.



وكان الشرع في تشرين الثاني 2025 أوّل رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ استقلال البلاد في العام 1946 والتقى خلالها ترامب.



والتقى ترامب الشرع للمرة الأولى في السعودية خلال زيارة إلى دول الخليج في أيار 2025. ووصفه ترامب، في تصريحات لاحقة بأنه "قائد قوي جدا"، معتبرا أن لديه فرصة لإعادة بناء بلاده.



في مقابلة مع قناة "إن بي سي" في 7 حزيران، قال ترامب: "أريد أن يحظى لبنان بحياة أفضل. أريد أن أرى هجوما أكثر دقة على حزب الله"، مضيفا: "يمكننا مساعدتهم في ذلك، أو يمكننا أن نوصي سوريا".



وتابع: "قامت سوريا بعمل جيد للغاية للعودة الى السكة الصحيحة"، معتبرا أن "لديها (سوريا) قائدا قام فعلا بعمل جيد للغاية في وقت قصير. وسيكون مسرورا بتقديم المساعدة" في لبنان.



ووفق مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" طلب عدم كشف هويته، تضغط الولايات المتحدة على سوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في 2 آذار، من أجل التدخل ضدّ الحزب المدعوم من إيران في هذا البلد المجاور الذي تتشارك معه حدودا طويلة.