الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس السوري يتلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة منتصف حزيران
أخبار دولية
2026-06-11 | 08:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الرئيس السوري يتلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة منتصف حزيران
تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة لزيارة الولايات المتحدّة في 14 حزيران وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس، وذلك بعد أشهر من زيارته الأولى إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتأتي هذه الدعوة في وقت ألمح فيه ترامب أخيرا إلى إمكان الطلب من سوريا التدخل ضد حزب الله في لبنان.
وقال المصدر الدبلوماسي، طالبا عدم كشف هويته إن "الرئيس الشرع تلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة في 14 حزيران"، بدون أن يؤكد ما إن كان سيسافر إلى الولايات المتحدة أم لا.
وتتزامن هذه الدعوة مع عيد الميلاد الثمانين لدونالد ترامب الذي يعتزم تنظيم مباريات للفنون القتالية المختلطة في البيت الأبيض لهذه المناسبة.
وستكون هذه الزيارة إن حصلت، الثانية للشرع إلى الولايات المتحدة منذ وصوله إلى السلطة في كانون الأول 2024، بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد.
وكان الشرع في تشرين الثاني 2025 أوّل رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ استقلال البلاد في العام 1946 والتقى خلالها ترامب.
والتقى ترامب الشرع للمرة الأولى في السعودية خلال زيارة إلى دول الخليج في أيار 2025. ووصفه ترامب، في تصريحات لاحقة بأنه "قائد قوي جدا"، معتبرا أن لديه فرصة لإعادة بناء بلاده.
في مقابلة مع قناة "إن بي سي" في 7 حزيران، قال ترامب: "أريد أن يحظى لبنان بحياة أفضل. أريد أن أرى هجوما أكثر دقة على حزب الله"، مضيفا: "يمكننا مساعدتهم في ذلك، أو يمكننا أن نوصي سوريا".
وتابع: "قامت سوريا بعمل جيد للغاية للعودة الى السكة الصحيحة"، معتبرا أن "لديها (سوريا) قائدا قام فعلا بعمل جيد للغاية في وقت قصير. وسيكون مسرورا بتقديم المساعدة" في لبنان.
ووفق مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" طلب عدم كشف هويته، تضغط الولايات المتحدة على سوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في 2 آذار، من أجل التدخل ضدّ الحزب المدعوم من إيران في هذا البلد المجاور الذي تتشارك معه حدودا طويلة.
أخبار دولية
أحمد الشرع
ترامب
الولايات المتحدة
لبنان
حزب الله
التالي
ترامب يتوعد إيران بقصف شديد الخميس ومصير مشابه لفنزويلا في مجال النفط
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يقدم استقالته
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-05-14
ترامب: أدعو الرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة في 24 أيلول المقبل
آخر الأخبار
2026-05-14
ترامب: أدعو الرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة في 24 أيلول المقبل
0
أخبار دولية
2026-05-15
الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة في الخريف بناء لدعوة ترامب
أخبار دولية
2026-05-15
الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة في الخريف بناء لدعوة ترامب
0
أخبار دولية
2026-06-05
الرئيس الصيني يعتزم زيارة كوريا الشمالية يومي 8 و9 حزيران
أخبار دولية
2026-06-05
الرئيس الصيني يعتزم زيارة كوريا الشمالية يومي 8 و9 حزيران
0
خبر عاجل
2026-05-24
الخارجية الاميركية: الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات دعوة حزب الله المتهورة لإسقاط الحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطياً
خبر عاجل
2026-05-24
الخارجية الاميركية: الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات دعوة حزب الله المتهورة لإسقاط الحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطياً
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:51
الرئيس الأميركيّ: إمكان الانتهاء من الاتفاق مع إيران في غضون الأيام القليلة المقبلة
أخبار دولية
15:51
الرئيس الأميركيّ: إمكان الانتهاء من الاتفاق مع إيران في غضون الأيام القليلة المقبلة
0
أخبار دولية
14:47
الجيش الإسرائيلي يدمّر أنابيب مياه في سهل زراعيّ في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
14:47
الجيش الإسرائيلي يدمّر أنابيب مياه في سهل زراعيّ في الضفة الغربية المحتلة
0
أخبار دولية
14:43
هيئة الطيران الكويتية: إصابات وأضرار جسيمة في رادار المطار الدوليّ
أخبار دولية
14:43
هيئة الطيران الكويتية: إصابات وأضرار جسيمة في رادار المطار الدوليّ
0
أخبار دولية
13:37
الرئيس الأميركيّ: الضربات وعمليات القصف المقررة ضد إيران هذا المساء
أخبار دولية
13:37
الرئيس الأميركيّ: الضربات وعمليات القصف المقررة ضد إيران هذا المساء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-05-22
إعلان البطريرك الياس الحويّك طوباويًّا...
أخبار لبنان
2026-05-22
إعلان البطريرك الياس الحويّك طوباويًّا...
0
أمن وقضاء
05:16
تدابير سير بمناسبة إقامة مهرجان موسم الصيف السياحي في بلاط - قرطبون - مستيتا
أمن وقضاء
05:16
تدابير سير بمناسبة إقامة مهرجان موسم الصيف السياحي في بلاط - قرطبون - مستيتا
0
أخبار دولية
2026-05-20
وكالة تاس الرسمية الروسية نقلًا عن نائب وزير الخارجية: موسكو مستعدة للمساعدة لإنهاء الحرب
أخبار دولية
2026-05-20
وكالة تاس الرسمية الروسية نقلًا عن نائب وزير الخارجية: موسكو مستعدة للمساعدة لإنهاء الحرب
0
أخبار دولية
2026-02-16
مصدر لرويترز: الهند تحتجز ناقلات نفط مرتبطة بإيران وخاضعة لعقوبات أميركية
أخبار دولية
2026-02-16
مصدر لرويترز: الهند تحتجز ناقلات نفط مرتبطة بإيران وخاضعة لعقوبات أميركية
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
13:43
ربيعي معتاد ولا موجات حرّ
حال الطقس
13:43
ربيعي معتاد ولا موجات حرّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جامعة الروح القدس الكسليك... يوم فرنسا بين الريادة الاقتصادية والحضور الثقافي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جامعة الروح القدس الكسليك... يوم فرنسا بين الريادة الاقتصادية والحضور الثقافي
0
أخبار لبنان
13:40
السيدة الأولى من مركز "طموح": نأمل عودة النازحين إلى قراهم في الجنوب
أخبار لبنان
13:40
السيدة الأولى من مركز "طموح": نأمل عودة النازحين إلى قراهم في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
توتر تركي ـ إسرائيلي ومخاوف من تصعيد أوسع في شرق المتوسط
تقارير نشرة الاخبار
13:37
توتر تركي ـ إسرائيلي ومخاوف من تصعيد أوسع في شرق المتوسط
0
أخبار لبنان
13:36
وزيرة التربية: إعادة النظر بالخطة الموضوعة لإجراء الامتحانات ويهمّنا ضمان سلامة الطلاب
أخبار لبنان
13:36
وزيرة التربية: إعادة النظر بالخطة الموضوعة لإجراء الامتحانات ويهمّنا ضمان سلامة الطلاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جولة المفاوضات الخامسة التاريخ محدد وجدول الأعمال قيد النقاش
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جولة المفاوضات الخامسة التاريخ محدد وجدول الأعمال قيد النقاش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
السعودية رفعت الحظر عن صادرات لبنان والعبرة تبقى بإمتحان الكابتاغون
تقارير نشرة الاخبار
13:30
السعودية رفعت الحظر عن صادرات لبنان والعبرة تبقى بإمتحان الكابتاغون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مونديال 2026... هذه كلفة تشجيع فريقك
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مونديال 2026... هذه كلفة تشجيع فريقك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
المونديال على الأبواب... وأهل الـLBCI يكشفون منتخباتهم المفضلة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
المونديال على الأبواب... وأهل الـLBCI يكشفون منتخباتهم المفضلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:18
مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة
أمن وقضاء
05:18
مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة
2
أمن وقضاء
03:22
الجيش يضبط مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات
أمن وقضاء
03:22
الجيش يضبط مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات
3
أمن وقضاء
08:38
الجيش: منح تراخيص استثنائية لتصوير المناسبات المختلفة
أمن وقضاء
08:38
الجيش: منح تراخيص استثنائية لتصوير المناسبات المختلفة
4
أخبار دولية
06:04
تحقيق في هجوم إلكتروني طال الخارجية السورية وأدى إلى كشف معلومات حساسة
أخبار دولية
06:04
تحقيق في هجوم إلكتروني طال الخارجية السورية وأدى إلى كشف معلومات حساسة
5
أخبار دولية
08:13
الرئيس السوري يتلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة منتصف حزيران
أخبار دولية
08:13
الرئيس السوري يتلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة منتصف حزيران
6
أخبار لبنان
07:46
الرئيس عون: لن ننسحب من المفاوضات!
أخبار لبنان
07:46
الرئيس عون: لن ننسحب من المفاوضات!
7
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
8
أمن وقضاء
01:24
شعبة المعلومات توقف منفّذ عمليات سرقة من داخل منازل في جبل لبنان وتضبط بحوزته مواد مخدّرة
أمن وقضاء
01:24
شعبة المعلومات توقف منفّذ عمليات سرقة من داخل منازل في جبل لبنان وتضبط بحوزته مواد مخدّرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More