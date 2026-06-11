ترامب يتوعد إيران بقصف شديد الخميس ومصير مشابه لفنزويلا في مجال النفط

توعد الرئيس دونالد ترامب إيران بأن واشنطن ستقصفها بشدة ليل الخميس، وتعتزم في "مستقبل غير بعيد" أن تسيطر على أهم مواقعها للنفط والغاز بما فيها جزيرة خارك، والامساك بهذا القطاع كما فعلت في فنزويلا.



وقال ترامب، في منشور على منصته تروث سوشال، "الولايات المتحدة ستقصف إيران... بقوة شديدة هذه الليلة"، لافتا الى أن الجمهورية الإسلامية فقدت معظم قدراتها الدفاعية، بما في ذلك "القوة البحرية والجوية والرادار ومضاد الطيران".



وأضاف "في مرحلة ما، في مستقبل غير بعيد، سنستحوذ على جزيرة خارك، وكل نقاط البنية التحتية النفطية، ونسيطر بالكامل على أسواقهم للنفط والغاز كما فعلنا مع فنزويلا، وهو ما يجري بشكل مذهل لصالح كل من فنزويلا والولايات المتحدة"، بعد اعتقال الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو في مطلع السنة الجارية بعملية عسكرية.



