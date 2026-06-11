الرئيس الأميركيّ: الضربات وعمليات القصف المقررة ضد إيران هذا المساء

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إلغاء الضربات وعمليات القصف المقررة ضد إيران هذا المساء.



وأوضح أنّ المناقشات والنقاط النهائية من حيث المفهوم والتفصيل لاقت موافقة من جميع الأطراف المعنية.



وقال ترامب: "من المقرر إعلان زمان التوقيع ومكانه قريبًا".



وشدد على أنّ الحصار البحريّ سيظل قائمًا بالكامل حتى إتمام هذه الصفقة.