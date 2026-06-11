هيئة الطيران الكويتية: إصابات وأضرار جسيمة في رادار المطار الدوليّ

أعلنت هيئة الطيران الكويتية عن إصابات وأضرار جسيمة في رادار المطار الدوليّ، جراء هجمات صباح الخميس، بعد ساعات من إعلان الكويت إعادة فتح مجالها الجويّ الذي أغلق موقتًا بسبب الهجمات الإيرانية.



وقالت الهيئة العامة للطيران المدنيّ في بيان على منصة إكس إنه "تم استهداف رادار المطار صباح اليوم".



وأضافت أنّ "هذه الاعتداءات أسفرت عن وقوع إصابات بشرية وأضرار وخسائر مادية جسيمة طالت مرافق وتجهيزات الرادار والمعدات المرتبطة بإدارة الحركة الجوية".



ولفتت إلى أنها "وجّهت رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مطار الكويت الدوليّ".