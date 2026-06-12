مسؤول: القوات الأميركية أسقطت مسيرتين إيرانيتين

أعلن مسؤول أميركي لرويترز أن القوات الأميركية أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين أطلقتهما إيران في محاولة على ما يبدو لاستهداف سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز، في أحدث اشتباكات بين البلدين.



وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته "حركة الملاحة عبر المضيق مستمرة".