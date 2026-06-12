مسؤول: مقتل شخصين وإصابة 10 في هجوم أوكراني على بريانسك الروسية

أوضح يجور كوفالتشوك القائم بأعمال حاكم منطقة بريانسك الروسية، في منشور على منصة "تيليغرام"، أن شخصين قُتلا وأصيب 10 آخرون في هجوم أوكراني على المنطقة الحدودية.



وأشار الى أن "قصفا على منطقة سوزيمكا القريبة من الحدود تسبب في مقتل الشخصين وإصابة اثنين، في حين أصيب السبعة الآخرون في هجوم على محطات وقود في ستارودوب على بعد حوالي 110 كيلومترات".



وذكر أن طفلا عمره خمس سنوات أصيب أيضا في هجوم منفصل بطائرة مسيرة.



وفي منطقة سومي بشمال أوكرانيا، قال الحاكم أوليه هريجوروف على تيليجرام في وقت مبكر أن امرأة لقيت حتفها وأصيبت أخرى بجروح خطيرة في هجوم روسي بطائرات مسيرة.



وأصيب ثلاثة في هجوم بطائرات مسيرة في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، حسبما أفادت السلطات المحلية عبر تيليجرام.