رئيس نيجيريا يعلن قتل 13 ألف "إرهابي" على الأقل خلال "العام المنصرم"

أعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو الجمعة قتل 13 ألف "إرهابي" على الأقل في نيجيريا خلال "العام المنصرم"، مؤكداً أن حصيلة القتلى جراء التمرد الجهادي في هذا البلد انخفضت بنسبة 81 % منذ توليه السلطة في أيار 2023.



وأكد تينوبو "القضاء على أكثر من 13 ألف إرهابي خلال العام المنصرم"، من دون أن يحدد ما إذا كان يقصد عام 2025 أو الأشهر الاثني عشر الماضية.

ولفت الى أن "أكثر من 124 ألف مقاتل وأفراد عائلاتهم سلموا أسلحتهم منذ عام 2023 من خلال عملية الممر الآمن" التي تنفذها السلطات لإعادة تأهيل الجهاديين.



