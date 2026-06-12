تراجع أسعار النفط 5% بعد إعلان ترامب عن اتفاق وشيك مع إيران

تراجعت أسعار النفط بزهاء خمسة في المئة صباح اليوم، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل الى تفاهم مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط، رغم تأكيد طهران أنها لم تحسم بعد قرارها بشأنه.



وانخفض سعر خام برنت بحر الشمال الى 85,86 دولارا للبرميل، بتراجع قدره خمسة في المئة.



وخسر خام غرب تكساس الوسيط نسبة مماثلة من سعره، ليصل الى 83,32 دولارا للبرميل.