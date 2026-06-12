وكالة مهر تقول إن مسودة مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية تحدد مهلة 60 يوما للتفاوض بشأن النووي

أعلنت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تحدد مهلة 60 يوما للتفاوض بشأن ملف طهران النووي.



وأوردت الوكالة أن المذكرة تمنح "60 يوما للمفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق بشأن المسائل النووية والرفع الكامل للعقوبات الأميركية الأولية والثانوية".



ويأتي ذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل الى اتفاق مع إيران، في حين أكدت الأخيرة أنها لم تحسم موقفها بشأنه بعد.