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الصين تعلن أنها تحتجز مواطنا أميركيا للاشتباه بقيامه بالتجسس
أخبار دولية
2026-06-12 | 05:27
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الصين تعلن أنها تحتجز مواطنا أميركيا للاشتباه بقيامه بالتجسس
أعلنت الصين أنها تحتجز مواطنا أميركيا هو محلل في مركز دراسات متخصص في شؤون بورما، للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان خلال مؤتمر صحافي إن مين زين "خضع لإجراءات جنائية إلزامية طبقا للقانون، للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسس تعرض الأمن القومي الصيني للخطر"، مؤكدا بذلك معلومات صحافية أفادت بعملية التوقيف في الصين.
ولم يوضح المتحدث طبيعة "الإجراءات الجنائية الإلزامية" غير أنها تعني بصورة عامة أنه محروم من حرية الحركة.
وذكر المتحدث أن "الطرف الصيني أبلغ القنصلية العامة للولايات المتحدة في كانتون بهذه القضية".
وأكد أن "حقوق مين زين القانونية مضمونة بالكامل".
ومين زين عضو مؤسس في معهد الإستراتيجية والسياسة - بورما.
ويقوم هذا المعهد بدراسة الديناميات السياسية والنزاع والموارد المرتبطة ببورما التي تشهد حربا أهلية منذ انقلاب العام 2021.
وتطرّق العديد من منشوراته إلى نفوذ الصين في المناطق الحدودية لبورما، حيث تُتهم بكين بدعم الفصائل المسلحة التي تناسب مصالحها الوطنية.
وقال شخص على صلة مهنية بالمعهد لوكالة فرانس برس، مشترطا عدم الكشف عن هويته لحساسية القضية، إنّه تم توقيف مين زين في الثالث من حزيران في مطار كونمينغ في مقاطعة يونان، المحاذية لبورما.
وأشار شخص آخر طالبا عدم نشر اسمه أيضا، إلى أنّ مين "ذهب إلى هناك لحضور اجتماع".
من جانبها، أوضحت السلطات الصينية أنّه تم إبلاغ القنصلية الأميركية في غوانغزو بالقضية.
وقال المصدر الثاني إنّ "عائلته وزملاءه يتابعون الأمر مع مكتب القنصلية هناك"، مضيفا: "أعرف أن عائلته تشعر بالقلق".
ويقع مقر المعهد في مدينة شيانغ ماي شمال تايلاند، وهي مركز للمنفيين السياسيين من بورما منذ الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديموقراطيا.
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