نتنياهو: ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل فإن إيران لن تحصل على أسلحة نووية... "أنا وترامب متفقان على هذه المسألة"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ودونالد ترامب "متفقان تماما" على ضرورة عدم حصول إيران على سلاح نووي، وذلك غداة حديث الرئيس الأميركي عن إتفاق مع طهران على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.



وقال نتنياهو في بيان: "ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل، فإن إيران لن تحصل على أسلحة نووية. أنا والرئيس ترامب متفقان تماما على هذه المسألة".