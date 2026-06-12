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مجموعة مرتبطة بإيران تعلن قرصنة مسيّرات للإف بي آي وتهدد المونديال

أخبار دولية
2026-06-12 | 08:39
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مجموعة مرتبطة بإيران تعلن قرصنة مسيّرات للإف بي آي وتهدد المونديال
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مجموعة مرتبطة بإيران تعلن قرصنة مسيّرات للإف بي آي وتهدد المونديال

أعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية "حنظلة" التي يُعتقد أنّها على صلة بإيران، اختراق أنظمة طائرات مسيّرة تابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي)، وهددت باستهداف بطولة كأس العالم التي انطلقت مبارياتها هذا الأسبوع، بحسب ما ذكر موقع رصد الجمعة.
     
ونقل موقع سايت المتخصص بمتابعة المجموعات الجهادية، بيانا لمجموعة القرصنة، جاء فيه أن المقرصنين تمكّنوا "لأشهر" من الوصول إلى "جميع الصور وجميع المشتبه بهم" الذين التقطت صورهم طائرات مسيّرة من نوع "اف بي في" (FPV) يستخدمها مكتب التحقيقات الفدرالي.
     
وقال المقرصنون إن المسيّرات مزودة بتقنية التعرف على الوجوه وفحص لوحات السيارات، ومستخدمة في مكافحة الإرهاب.
     
ووفق موقع سايت، فقد جاء في بيان حنظلة "عليكم تشديد إجراءات الأمن في كأس العالم، فنحن لا نطيق بعض هذه الفرق على الإطلاق. لا تنسوا: طائرات اف بي في (FPV) منتشرة في كل مكان، لا تدري متى قد تجد إحداها طريقها إلى حافلة فريقكم".
     
ويقوم مكتب التحقيقات الفدرالي بنشر مسيّرات حول ملاعب كأس العالم للحماية من الطائرات غير المصرح لها. 
     
وسيُحظر تحليق الطائرات المسيّرة فوق الملاعب الأميركية التي تستضيف مباريات، وكذلك فوق فعاليات المشجعين المرتبطة بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي انطلقت  الخميس. 

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