مسؤول أميركيّ: الاتفاق مع إيران يضمن النقاط التالية

أكّد مسؤول أميركيّ أنّ الاتفاق مع إيران يضمن سلامًا طويل الأمد في المنطقة ويحقق أهدافًا أميركية أساسية.



وشدد المسؤول على أنّ الاتفاق يعيد فتح مضيق هُرمز ويسمح لواشنطن بالحصول على مواد مخصبة.



ولفت إلى أنّ واشنطن تتوقع توقيع الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأوضح أنّ مسودة الاتفاق ترفع الحصار الأميركي وتؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيرانيّ.



وقال: "لم نصل إلى خط النهاية بعد لكننا قريبون جدًا".

وأعلن أنّه سيكون هناك تخفيف كبير للعقوبات بناء على أداء إيران وأنّ واشنطن ترى تقدمًا كبيرًا في نص الاتفاق.

وأعرب المسؤول عن ثقته بأنّ إسرائيل ستنضم إلى اتفاق سلام إقليميّ واسع النطاق.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية: "إيران ملتزمة بعدم تطوير سلاح نوويّ مطلقًا".