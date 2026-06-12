أكسيوس عن ترامب: إيران اعتذرت سرًا عن تقديم معلومات كاذبة في شأن الاتفاق

طالب الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بتوضيح علني في شأن تقارير إعلامية رسمية إيرانية عن تلقي طهران مليارات من الأصول المجمدة فور توقيع الاتفاق، وفق ما نقلت عنه اكسيوس.



وأعرب ترامب عن اعتقاده بأنّ الاتفاق قد يوقع خلال نهاية الأسبوع أو الاثنين.



وأوضح أنّ إيران اعتذرت سرًا عن تقديم معلومات كاذبة في شأن الاتفاق.



واعتبر ترامب منشور وزير الخارجية الإيرانيّ عراقجي في شأن الاتفاق إيجابيًا جدًا.