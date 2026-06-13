الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية الهندي يتّصل بروبيو للاحتجاج على الهجمات على سفن في الخليج

أخبار دولية
2026-06-13 | 00:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية الهندي يتّصل بروبيو للاحتجاج على الهجمات على سفن في الخليج
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الخارجية الهندي يتّصل بروبيو للاحتجاج على الهجمات على سفن في الخليج

استنكرت الهند الجمعة الهجمات الأميركية على سفن تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان هذا الأسبوع، والتي أسفر أحدها عن مقتل ثلاثة بحارة هنود، معتبرة أنه عمل "غير مبرر".
     
وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار إنه أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للتحدث معه بشأن الهجمات.
     
وكتب على إكس "تحدثت مع وزير الخارجية الأميركي هذا المساء. كررت احتجاج الهند الشديد على الهجمات التي شنتها البحرية الأميركية في الخليج والتي أودت بحياة ثلاثة بحارة هنود. إن هذه الأعمال القاتلة ضد الملاحة التجارية غير مبررة".
     
وتأتي هذه المكالمة الهاتفية عقب استدعاء القائم بأعمال السفارة الأميركية في الهند للمرة الثانية خلال يومين للاحتجاج على هذا الهجوم.
     
ونشرت وزارة الخارجية الهندية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للدبلوماسي الأميركي وهو يصل إلى مقرها.
     
وأعلن الجيش الأميركي هذا الأسبوع أنه أطلق صواريخ على ثلاث ناقلات نفط، اثنتان منها مسجّلتان في جزر بالاو والثالثة في غينيا?بيساو، معلّلا استهدافه إياها بأنها كانت تحاول تصدير النفط من إيران رغم الحصار الذي تفرضه واشنطن على موانئ الجمهورية الإسلامية.
     
وشدّد الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جيسوال الخميس على أن "هذه الهجمات يجب أن تتوقف".

أخبار دولية

الخارجية

الهندي

يتّصل

بروبيو

للاحتجاج

الهجمات

الخليج

LBCI التالي
تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي عند هبوطها
الولايات المتحدة تعلن إسقاط مسيّرات إيرانية رغم أجواء التفاؤل باتفاق مرتقب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-25

وزير الخارجية المصريّ: نجري محادثات مع إيران لوقف الهجمات على دول الخليج

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-21

الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد لنظيره الهندي ضرورة الضغط على المعتدين لوقف الهجمات وضمان عدم تكرارها

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-19

الخارجية الهندية: الهجمات على البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج غير مقبولة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-15

فايننشال تايمز عن وزير الخارجية الهندي: لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن عبور سفن ترفع علم الهند مضيق هرمز

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:36

تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي عند هبوطها

LBCI
أخبار دولية
00:05

الولايات المتحدة تعلن إسقاط مسيّرات إيرانية رغم أجواء التفاؤل باتفاق مرتقب

LBCI
أخبار دولية
23:46

فنزويلا تؤكد مقتل زعيم "ترين دي أراغوا" بعملية مشتركة مع الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:28

مذكرة التفاهمِ الأميركية - الإيرانية على وشكِ أن تبصرَ النور

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-05-27

حزب الله: نستهدف منذ الرابعة صباحا قوات العدو عند مجرى النهر في زوطر الشرقية بصواريخ ثقيلة وقذائف مدفعية

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-11

مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-11

الرئيس عون: لن ننسحب من المفاوضات!

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-11

جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت: لإقرار قانون للعفو العام يطوي صفحات الأحقاد ويؤسس لمرحلة جديدة من السلم الأهليّ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:28

مذكرة التفاهمِ الأميركية - الإيرانية على وشكِ أن تبصرَ النور

LBCI
عالم الطبخ
15:20

4 نكهات في بيتزا واحدة... وصفة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
15:18

وزير الخارجية الفرنسيّ عن المفاوضات الإيرانية الأميركية: المؤشرات الإيجابية تتزايد وعراقجي: لن تترك حزب الله وحيدًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

متحف سرسق يفتح أرشيف فرقة دبكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

افتتاح مدهش للمونديال ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

كندا تلتحق بموجة الحظر: الأطفال خارج السوشال ميديا بشروط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

احتجاجات في المكسيك كادت تشوه صورة انطلاقة "المونديال"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

لاون الرابع عشر في إسبانيا… خطاب بابوي بلغة الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

تباين الأجندات: كيف تقيد واشنطن الخطط الإسرائيلية في لبنان وإيران؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:15

السفارة الإيرانية لدى لبنان: يا سيد يوسف رجي...كن واقعيًا!

LBCI
فنّ
14:50

للمرة الثالثة... جيمري بايسال تستعد لجراحة جديدة لاستئصال ورم في الثدي وهذا ما قالته لجمهورها

LBCI
أخبار لبنان
08:19

"التقدمي" يوضح: كلام جنبلاط موجّه إلى لوبي في واشنطن لا إلى الوفد المفاوض

LBCI
خبر عاجل
07:14

أدرعي: انذار عاجل الى سكان الصرفند وتفاحتا ومزرعة سيناي

LBCI
خبر عاجل
01:10

يديعوت أحرونوت عن مصدر: المعلومات لدى إسرائيل أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يشمل وقفا لإطلاق النار في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:48

سلام: رفض وقف إطلاق النار يعكس نفوذ إيران داخل حزب الله والقرار في لبنان بيد الدولة

LBCI
رياضة
15:11

الجذور اللبنانية تلمع في افتتاح المونديال... 3 وجوه مرتبطة بلبنان في الواجهة

LBCI
أخبار لبنان
07:33

السفير فهد الدوسري يصل إلى بيروت لتسلّم مهامه سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More