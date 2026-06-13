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وزير الخارجية الهندي يتّصل بروبيو للاحتجاج على الهجمات على سفن في الخليج
أخبار دولية
2026-06-13 | 00:21
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وزير الخارجية الهندي يتّصل بروبيو للاحتجاج على الهجمات على سفن في الخليج
استنكرت الهند الجمعة الهجمات الأميركية على سفن تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان هذا الأسبوع، والتي أسفر أحدها عن مقتل ثلاثة بحارة هنود، معتبرة أنه عمل "غير مبرر".
وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار إنه أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للتحدث معه بشأن الهجمات.
وكتب على إكس "تحدثت مع وزير الخارجية الأميركي هذا المساء. كررت احتجاج الهند الشديد على الهجمات التي شنتها البحرية الأميركية في الخليج والتي أودت بحياة ثلاثة بحارة هنود. إن هذه الأعمال القاتلة ضد الملاحة التجارية غير مبررة".
وتأتي هذه المكالمة الهاتفية عقب استدعاء القائم بأعمال السفارة الأميركية في الهند للمرة الثانية خلال يومين للاحتجاج على هذا الهجوم.
ونشرت وزارة الخارجية الهندية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للدبلوماسي الأميركي وهو يصل إلى مقرها.
وأعلن الجيش الأميركي هذا الأسبوع أنه أطلق صواريخ على ثلاث ناقلات نفط، اثنتان منها مسجّلتان في جزر بالاو والثالثة في غينيا?بيساو، معلّلا استهدافه إياها بأنها كانت تحاول تصدير النفط من إيران رغم الحصار الذي تفرضه واشنطن على موانئ الجمهورية الإسلامية.
وشدّد الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جيسوال الخميس على أن "هذه الهجمات يجب أن تتوقف".
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