تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي عند هبوطها

تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف "إي إن-32" تابعة لسلاح الجو الهندي السبت أثناء هبوطها في قاعدة جورهات الجوية (شمال شرق الهند)، على ما أعلن الجيش الذي لم يورد أي حصيلة ولم يشر إلى عدد الركاب.



وجاء في بيان مقتضب لسلاح الجو الهندي أن "طائرة من طراز +إي إن-32+ تابعة لسلاح الجو الهندي تعرضت لحادث اليوم أثناء هبوطها في جورهات. وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث".