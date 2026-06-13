ترامب: سيتم توقيع الاتفاق مع إيران الأحد وفتح مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن من المقرر توقيع اتفاق مع إيران الأحد، مشيرا إلى أنّه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك.



وكتب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "من المقرر توقيع الاتفاق غدا، ومباشرة بعد التوقيع، سيتم فتح مضيق هرمز للجميع".