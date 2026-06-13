ماكرون يستضيف ترامب على مأدبة عشاء في قصر فرساي الأربعاء

يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأميركي دونالد ترامب على مأدبة عشاء في قصر فرساي الأربعاء، غداة مشاركتهما مع نظيرهما الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع عمل لقمة السبع التي تستضيفها فرنسا، وفق ما أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى.



وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن العشاء الذي سيقام بعد اختتام القمة التي ستعقد من الاثنين إلى الأربعاء في مدينة إيفيان، هو وسيلة للاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة في "مكان رفيع للصداقة الفرنسية الأميركية حيث تم توقيع المعاهدة التي كرستها عام 1783".